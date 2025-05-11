СК инициировал проверку после ЧП при проведении буровых работ в ЯНАО

Фото: телеграм-канал "112"

Следственный комитет инициировал проверку после ЧП, которое произошло в результате внештатной ситуации при проведении буровых работ в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на окружное управление СК РФ.

Также местная прокуратура проведет проверку по факту пожара на месторождении. По данным ведомства, возгорание произошло в одной из скважин.

"В ходе проверки, в том числе, будет дана оценка соблюдению требований безопасности при проведении работ", – говорится в сообщении прокуратуры в телеграм-канале.

Инцидент произошел в Пуровском районе 10 мая. В результате ЧП пострадали три человека, двое из которых работают в подрядных организациях. Все пострадавшие в настоящий момент находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают специалисты по ликвидации последствий. Причины инцидента установит комиссия на предприятии.