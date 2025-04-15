Уголовное дело возбуждено после обрушения в ростовской шахте "Садкинская"

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Следователи возбудили уголовное дело после обрушения породы на шахте "Садкинская" в Ростовской области, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Об обвале породы на шахте в Белокалитвинском районе стало известно 15 апреля. В момент инцидента в забое находились около 75 работников, которые были оперативно подняты на поверхность. Однако, согласно предварительным данным, под завалом остались два шахтера.

Расследование начато по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов", уточнили в СК, добавив, что в данный момент следственная группа и криминалисты осматривают место ЧП и работают над установлением обстоятельств и причин произошедшего.

В свою очередь, в телеграм-канале региональной прокуратуры отметили, что ведомство организовало проверку законодательства в сфере охраны труда по факту ЧП.

На место происшествия выехали первый заместитель прокурора области Александр Гацко и Белокалитвинский городской прокурор Андрей Прищенко, которые будут координировать действия экстренных служб и правоохранительных органов.

Вместе с тем прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

До этого один горнорабочий очистного забоя скончался от полученных травм в результате горного удара с последующим обрушением породы на шахте в Североуральске Свердловской области. СК организовал проверку и судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить точную причину смерти мужчины.

