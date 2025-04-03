Шахтер погиб и-за обвала породы на шахте в Североуральске Свердловской области

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Горнорабочий погиб после обвала породы на шахте в Североуральске Свердловской области. Об этом заявило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, горный удар с последующим обрушением породы на отметке 1 010 метров произошел поздно вечером 2 апреля в поселке Калья. Из-за ЧП пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. СК уточнил, что рабочий умер от полученных травм.

Следственный комитет организовал процессуальную проверку на признаки нарушения требований промышленной безопасности. Чтобы определить точную причину смерти мужчине проведут судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее на шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы. На поверхность эвакуировали 73 человека. Горные работы были остановлены.

