Горные работы остановлены в шахте "Осинниковская" в Кузбасе после обрушения горной массы

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Горные работы остановлены в шахте "Осинниковская" в Кемеровской области после обрушения горной массы, сообщила прокуратура региона.

В ведомстве добавили, что идут поиски одного человека, который, предположительно, находится под завалом.

Там добавили, что обрушение горной массы произошло при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке.

Ранее сообщалось, что выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в Кузбассе. На поверхность эвакуированы 73 человека.

