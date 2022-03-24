Горняков эвакуируют из шахты "Осинниковская" в Кузбассе

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Выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в Кузбассе, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, под завалами находится один человек.

Собеседник агентства уточнил, что на поверхность вышли 73 человека. Ориентировочно, еще 315 поднимаются.

На место ЧП выехали два отделения военизированной горноспасательной части.

22 февраля из шахты "Листвяжная" были эвакуированы 142 работника после того, как 10 горняков пожаловались на недомогание во время смены. В администрации шахты отметили, что превышения уровня концентрации метана на "Листвяжной" зафиксировано не было. Отмечалось, что причиной эвакуации стал сбой в работе системы вентиляции.

Позже было выявлено превышение концентрации углекислого газа. Прокуратура региона организовала проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности. Ее ход и результаты находятся на контроле областной прокуратуры.

