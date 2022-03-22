Горняков эвакуируют из шахты "Листвяжная" в Кузбассе

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кемеровской области проводится эвакуация шахты "Листвяжная", где осенью прошлого года более 50 человек погибли в результате аварии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию шахты.

"До 10 горняков пожаловались на недомогание во время смены. Они эвакуированы. Принято решение вывести на поверхность всю смену из более 100 человек", – заявили в администрации.

Там пояснили, что превышения уровня концентрации метана на шахте не наблюдается.

Как сообщили в министерстве угольной промышленности Кузбасса, причиной эвакуации стал сбой в работе системы вентиляции.

"В шахте "Листвяжная" ("СДС-Уголь") в 10:00 (06:00 по московскому времени. – Прим. ред.) при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания (ВГП) произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут", – приводит комментарий ведомства ТАСС.

Всего в шахте находились 142 человека, угрозы для их жизни нет.

"Введен в действие план ликвидации аварии", – добавили в министерстве.

Взрыв и пожар на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года. На тот момент в шахте находились 285 человек. Жертвами инцидента стал 51 человек, из которых 5 – горноспасатели.

По факту трагедии возбуждены два уголовных дела. Арестованы девять человек, в том числе собственник шахты Михаил Федяев. Он не признал вину.