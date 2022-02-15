Путин подписал указ о награждении погибших на шахте "Листвяжная" горноспасателей

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Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества шести горноспасателей после чрезвычайного происшествия на шахте "Листвяжная" в Кузбассе.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Аникина Александра Константиновича (посмертно), ... Заковряшина Александра Анатольевича, ... Земцева Евгения Викторовича (посмертно), ... Назарова Андрея Викторовича (посмертно), ... Носанчука Олега Анатольевича (посмертно), ... Рылова Алексея Витальевича (посмертно)", – прописано в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Аникин, Земцев и Назаров служили респираторщиками филиала "Новокузнецкий военизированный горноспасательный отряд" ФГУП "Военизированная горноспасательная часть". Носанчук и выживший Заковряшин были помощниками командира взвода, Рылов – командиром отряда.

Взрыв и пожар на шахте "Листвяжная" произошел 25 ноября 2021 года. На тот момент в шахте находились 285 человек. Жертвами инцидента стал 51 человек, из которых 5 – горноспасатели.

По факту трагедии возбуждено два уголовных дела. Арестованы девять человек, в том числе собственник шахты Михаил Федяев. Он не признал вину.

