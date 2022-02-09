Ненадлежащий надзор и игнорирование правил безопасности привели к ЧП на "Листвяжной" – ГП

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Ненадлежащая работа надзорных органов и нарушение требований безопасности привели к гибели людей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом заявил заместитель генпрокуратура РФ Дмитрий Демешин.

Он отметил большое количество случаев производственного травматизма в Красноярском крае в 2021 году. В связи с этим Демешин предостерег от повторения сценария аварии на "Листвяжной".

"В прошедшем году на территории Красноярского края с работниками предприятий произошло 143 случая производственного травматизма с тяжелым либо со смертельным исходом. Это много", – цитирует Демешина ТАСС.

По его словам, игнорирование правил безопасности и ненадлежащая работа органов надзора могут привести к тяжелым последствиям.

Трагедия на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошла 25 ноября 2021 года. Там взорвался метан, в результате чего жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Главе холдинга было предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия"). Свою вину Федяев не признал.

Помимо Федяева, были задержаны гендиректор "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев, технический директор компании Антон Якутов и главный инженер шахты Анатолий Лобанов.

Позже стало известно, что руководство "СДС-Уголь" знало о нарушениях правил безопасности на "Листвяжной".

