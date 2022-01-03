Путин поручил исключить из оплаты труда шахтеров привязку к выработке

Фото: ТАСС/Максим Киселев
Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля исключить из федерального соглашения по угольной отрасли привязку зарплат шахтеров к объемам выработки сырья. Об этом сообщает ТАСС.
"Обеспечить <...> корректировку действующего федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности, предусмотрев исключение из структуры условно-постоянной части заработной платы шахтеров выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки (количества добытого угля), в том числе оплаты по сдельным расценкам", – указано в документе.
Согласно тексту поручения, доля условно-постоянной части в структуре заработной платы шахтеров может остаться на уровне не менее 70%. Описанные подходы предлагается сохранить и для последующих соглашений по отрасли.
Глава государства также поручил кабмину РФ внести изменения в КоАП и приостанавливать деятельность шахт, не соблюдающих требования к проведению дегазации при добыче угля. Отдельно президент предложил рассмотреть увеличение компенсаций пострадавшим при ЧП на опасных производствах за счет владельцев.
Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. В результате инцидента погиб один человек, еще 43 пострадали. По факту трагедии возбудили уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: