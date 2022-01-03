Путин поручил исключить из оплаты труда шахтеров привязку к выработке

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Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля исключить из федерального соглашения по угольной отрасли привязку зарплат шахтеров к объемам выработки сырья. Об этом сообщает ТАСС.

"Обеспечить <...> корректировку действующего федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности, предусмотрев исключение из структуры условно-постоянной части заработной платы шахтеров выплат, прямо или косвенно зависящих от выработки (количества добытого угля), в том числе оплаты по сдельным расценкам", – указано в документе.

Согласно тексту поручения, доля условно-постоянной части в структуре заработной платы шахтеров может остаться на уровне не менее 70%. Описанные подходы предлагается сохранить и для последующих соглашений по отрасли.

Глава государства также поручил кабмину РФ внести изменения в КоАП и приостанавливать деятельность шахт, не соблюдающих требования к проведению дегазации при добыче угля. Отдельно президент предложил рассмотреть увеличение компенсаций пострадавшим при ЧП на опасных производствах за счет владельцев.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. В результате инцидента погиб один человек, еще 43 пострадали. По факту трагедии возбудили уголовное дело.