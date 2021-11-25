Один человек погиб в результате ЧП на шахте в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "112"

Один человек погиб в результате инцидента на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Число пострадавших увеличилось до 43, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров доставлено 43 пострадавших. 2 – в тяжелом состоянии, 41 – легкой и средней тяжести", – написал он.

В настоящее время на месте ЧП работают 11 отделений военизированной горноспасательной части МЧС РФ, а в ближайшее время к ним подключатся еще семь. Также на место инцидента вылетел вертолет с врачами Центра медицины катастроф Кузбасса.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находится в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность удалось 236 из них.

