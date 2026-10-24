В США заявили о детальном плане для реализации договоренности по Алешкам

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Соединенные Штаты разработали детальный план действий "по дням, часам и минутам" по реализации режима прекращения огня в Алешках. Об этом сообщил старший советник первой леди США Марк Бекман в беседе с ИС "Вести".

По словам Бекмана, инициатором переговоров выступила первая леди Меланья Трамп, которая курировала весь процесс. Он отметил, что накануне стороны приняли участие в подписании соответствующих документов между Россией и Украиной.

"Первая леди задействовала связи, которые она выстраивала на протяжении примерно года, напрямую как с российской, так и с украинской стороной", – подчеркнул советник.

Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках. Позже стало известно, что российские войска введут режим прекращения огня на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции.

Режим тишины будет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября.

В свою очередь, Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова отметила, что людям в Алешках, которые захотят покинуть зону боевых действий, обеспечат безопасный выезд.