Песков заявил, что все желающие смогут покинуть Алешки в рамках гуманитарной операции

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Все желающие смогут покинуть Алешки в рамках гуманитарной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время военные занимаются согласованием сроков прекращения огня, чтобы обеспечить гуманитарную миссию. Желающие смогут покинуть населенный пункт. Эвакуация жителей может продлиться как минимум несколько дней.

Детали гуманитарной операции Песков раскрывать не стал, однако добавил, что они могут быть распространены Минобороны РФ, если эта информация подлежит публикованию.

Вместе с тем он указал, что Россия приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп, которая помогла согласованию гуманитарной операции. Также большую работу проделали уполномоченные по правам человека РФ и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец.

Ранее Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в Алешках Херсонской области, оно начнет действовать 29 октября.

Как сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, жители Алешек оказались в тяжелейших условиях. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ затрудняют доставку продуктов и лекарств, а также мешают людям безопасно покинуть город.

Гуманитарную ситуацию в Алешках также обсудили Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV. Понтифик призвал к перемирию, чтобы обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию мирного населения.

Путин, в свою очередь, дал исчерпывающие разъяснения об ответственности Киева за сложившуюся там гуманитарную обстановку. Позднее в Кремле указали, что работа по разрешению гуманитарного кризиса в Алешках уже ведется.