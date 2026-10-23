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23 октября, 19:47

Политика

Лантратова заявила, что желающим покинуть Алешки обеспечат безопасный выезд

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Людям в Алешках, которые захотят покинуть зону боевых действий, обеспечат безопасный выезд. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в MAX.

Для этого, по ее словам, необходимо соблюдение "режима тишины", а также создание безопасных условий для движения гуманитарного транспорта.

Она отметила, что приоритет – оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона. В первую очередь необходимо уточнить потребности людей и организовать доставку продуктов питания, лекарств, средств гигиены и самого необходимого.

Также Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп и всех участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие по организации гуманитарной миссии.

В свою очередь, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что совместно с детским омбудсменом Херсонской области Ириной Кравченко поможет детям из Алешек с получением медицинской помощи, обеспечением более комфортным временным жильем и всем необходимым.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что жители населенного пункта оказались в тяжелейших условиях. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ затрудняют доставку продуктов и лекарств, а также мешают людям безопасно покинуть город.

Однако в Кремле заявили, что работа по разрешению гуманитарного кризиса в Алешках ведется. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в рамках гуманитарной операции населенный пункт смогут покинуть все желающие.

Для проведения операции вводится "режим тишины". Он будет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября. Российская армия организует инженерную разведку и обеспечит движение гуманитарной колонны в Алешки.

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