В Генштабе ВСУ подтвердили готовность придерживаться перемирия в районе Алешек

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня в районе города Алешки на херсонском направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале украинского Генштаба.

"Для проведения гуманитарной операции Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе с 03:00 27 октября по киевскому времени (с 04:00 по московскому)", – говорится в сообщении.

Украина в ночь с 24 на 25 октября перейдет на зимнее время.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российские войска введут режим прекращения огня на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек.

Как отмечал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, жители населенного пункта оказались в тяжелейших условиях. Постоянные обстрелы со стороны ВСУ затрудняют доставку продуктов и лекарств, а также мешают людям безопасно покинуть город.

Однако в Кремле заявили, что работа по разрешению гуманитарного кризиса в Алешках ведется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что в рамках гуманитарной операции населенный пункт смогут покинуть все желающие, им обеспечат безопасный выезд.