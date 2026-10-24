Россия передаст жителям Алешек инсулин в качестве гуманитарной помощи

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Российская сторона передаст жителям Алешек Херсонской области инсулин в качестве гуманитарной помощи, сообщил уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

По ее словам, в Алешках не хватает этого препарата.

"Все это мы организуем, передадим как гуманитарную помощь для людей", – подчеркнула Лантратова.

Российские войска введут прекращение огня на херсонском направлении, чтобы провести гуманитарную операцию в районе Алешек. "Режим тишины" начнет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября.

Генштаб ВСУ подтвердил, что режим прекращения огня будет соблюдаться украинской стороной. Лантратова отметила: людям в Алешках, которые пожелают покинуть зону боевых действий, обеспечат безопасный выезд.

