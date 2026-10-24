Генсек ООН приветствовал договоренность о прекращении огня в Алешках

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует достижение договоренности о скором начале прекращения огня в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

В заявлении отмечается, что Гутерриш "высоко ценит усилия всех, кто способствовал этому".

Российские войска введут режим прекращения огня на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек. "Режим тишины" будет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября.

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова отметила, что людям в Алешках, которые захотят покинуть зону боевых действий, обеспечат безопасный выезд.