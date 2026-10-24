24 октября, 03:55Политика
Генсек ООН приветствовал договоренность о прекращении огня в Алешках
Фото: ТАСС/AP/Tatan Syuflana
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует достижение договоренности о скором начале прекращения огня в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
В заявлении отмечается, что Гутерриш "высоко ценит усилия всех, кто способствовал этому".
Российские войска введут режим прекращения огня на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе Алешек. "Режим тишины" будет действовать с 04:00 по московскому времени 27 октября.
Генштаб ВСУ подтвердил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова отметила, что людям в Алешках, которые захотят покинуть зону боевых действий, обеспечат безопасный выезд.
Кремль подтвердил договоренность о перемирии в Алешках для эвакуации жителей