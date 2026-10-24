Собянин: в Москве продолжится комплексная модернизация среднего профобразования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице планируют возвести семь флагманских инновационных колледжей, четыре из них появятся до конца 2029 года, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Студенты новых учебных заведений будут осваивать специальности, востребованные в промышленности, ИТ, строительстве, транспорте, креативных индустриях, здравоохранении, гостеприимстве, образовании, безопасности и праве, финансах и торговле.

Кроме того, обновят три здания колледжей: два объекта откроют в 2027 году, еще один – в 2028-м.

Уже модернизировали почти 1,7 тысячи мастерских и лабораторий. В 2027 году в планах обновить еще порядка 300 учебных пространств.

Сегодня в городе действуют четыре флагманские площадки практической подготовки, где студенты отрабатывают профессиональные навыки.

"Всего в 2027–2029 годах на реализацию программы "Столичное образование" из бюджета будет направлено 2,5 триллиона рублей", – подчеркнул градоначальник.

Практически половина столичных школьников после девятого класса поступает в колледжи. Популярность среднего профессионального образования растет вместе с увеличением числа бюджетных мест в городских учебных заведениях и повышением качества подготовки будущих специалистов.

Ранее сообщалось, что перед поступлением в колледжи примерно 38 тысяч выпускников девятых классов московских школ участвовали хотя бы в одном профориентационном проекте города. Все первокурсники зачислены на бюджет. При этом почти 35 тысяч человек, или 85%, поступили на специальности по первому приоритету.

