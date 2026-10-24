24 октября, 14:02Политика
МИД России осудил теракт у церкви в Иордании
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия решительно осуждает террористический акт, совершенный у церкви в провинции Эль-Карак на юге Иордании, и подтверждает солидарность с королевством в борьбе с экстремизмом, указано в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
В Москве подчеркнули, что удар нанесен по межконфессиональному согласию в иорданском обществе.
"Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, явно нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия", – говорится в заявлении.
Там же указали на недопустимость атак на верующих и религиозные объекты. Дипведомство выразило соболезнования руководству и народу Иорданского Хашимитского Королевства, родным и близким погибших, а пострадавшим пожелало скорейшего выздоровления.
Отдельно в МИД России подтвердили готовность и далее поддерживать Амман в противодействии терроризму и экстремизму "во всех их проявлениях".
Стрельбу по участникам поминальной службы в церкви Хамуд в деревне Хаммуд открыли 23 октября двое мужчин с оружием, прибывшие на автомобиле. По предварительным данным, погибли 7 человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести. Позднее появились сведения о восьми погибших и более чем 30 пострадавших.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ). Министерство внутренних дел королевства квалифицировало случившееся как теракт, совершенный экстремистами. Глава ведомства Мазен аль-Фарайя заявил, что за стрельбой стоит группировка экстремистов.