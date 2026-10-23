В МВД Иордании назвали терактом стрельбу в церкви в Эль-Караке

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Стрельба у христианской церкви Хамуд в Эль-Караке была террористическим актом, совершенным экстремистской группировкой. Об этом заявил глава МВД королевства Мазен аль-Фарайя.

По информации местных СМИ, двое вооруженных мужчин вышли из автомобиля и открыли огонь во время похоронной процессии у церкви. В ведомстве сообщили, что погибли 7 человек, более 30 получили ранения.

При этом источник телеканала Al Mamlaka в службе королевской безопасности сообщил, что нападение совершили трое террористов, связанных с радикальной такфиристской организацией. По его данным, двое нападавших стреляли из пистолетов, а третий – из винтовки.

После нападения стрелявшие скрылись. Силовики начали поиски подозреваемых и проверку прилегающих районов.

Ранее в Великобритании задержали пятерых мужчин в окрестностях авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир. Их подозревают в подготовке теракта, расследование ведется совместно с контртеррористическим подразделением.

Задержания произошли после сообщения о трех подозрительных автомобилях, направлявшихся к базе. Из-за инцидента эвакуировали жителей 85 домов в деревне Уэлфорд, а вокруг машин устанавливали оцепление для проверки специалистами. По данным газеты The Times, следствие изучает возможную связь задержанных с Ираном.