В Москве медклассы помогают проверить готовность учащихся к работе врачом еще в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Учащиеся в Москве, планирующие стать врачами, могут познакомиться с профессией еще в школе. Об этом Агентству "Москва" рассказала заместитель директора Института развития профильного обучения Московского городского педагогического университета Елена Кузнецова.

По ее словам, цель предпрофессионального образования заключается в том, чтобы старшеклассники получали масштабную профориентационную программу, в которой участвуют школы, колледжи, вузы и индустриальные партнеры – будущие работодатели выпускников.

Замдиректора отметила, что такая программа помогает ребенку понять, действительно ли профессия ему подходит, а затем получить необходимые знания и первые практические навыки.

Кузнецова привела в пример медицинские классы. К 10-му классу большинство школьников уже точно понимают, что им больше нравится – читать или считать, и учащиеся выбирают профиль обучения исходя из способностей и склонностей.

"И мы знаем, что выпускники, допустим, естественно-научного профиля составляют большую часть абитуриентов медицинских вузов, поскольку они углубленно изучали химию и биологию. Однако на первых курсах мы видим ситуации, когда успешно поступившие студенты отчисляются – оказывается, учебная нагрузка слишком высока, более того – некоторым становится некомфортно во время проведения серьезных медицинских манипуляций", – подчеркнула Кузнецова.

По ее мнению, столичные медицинские классы также относятся к естественно-научному профилю. Но с их выпускниками такого не происходит, поскольку эти ребята уже познакомились с медицинскими вузами, на практике научились выполнять базовые медицинские манипуляции, сходили на экскурсии в больницы и поликлиники, а также увидели, как действуют настоящие врачи, и пообщались с ними о сложностях и тонкостях их работы.

При этом если учащийся, ознакомившийся с будущей специальностью, осознал, что она ему не подходит, то он может изменить свое решение и дальше готовиться к поступлению в тот вуз, который действительно подойдет, заключила замдиректора.

Ранее сообщалось, что более 31 тысячи старшеклассников из свыше 350 московских школ пройдут подготовку в городских колледжах и освоят восемь профессий.

Почти 40 столичных колледжей – от технологических до медицинских – стали участниками подготовки в 2026 году. Благодаря такому подходу школьники могут проверить профессиональный выбор на практике еще до поступления в вуз.

Ученики инженерных классов могут стать чертежниками-конструкторами: их научат делать эскизы деталей, разрабатывать и вычерчивать схемы, готовить сборочные чертежи и выполнять их деталировку, а также составлять спецификации, ведомости и таблицы. Тем, кто остановился на авиастроительном направлении, предложат профессию оператора беспилотных летательных аппаратов.