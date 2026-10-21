Ученики предпрофессиональных классов освоят восемь профессий в колледжах Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Свыше 31 тысячи старшеклассников из более чем 350 московских школ пройдут подготовку в городских колледжах и освоят восемь профессий, сообщили в столичном департаменте образования и науки.

В ведомстве отметили, что обучение в колледже является обязательным этапом образовательного маршрута предпрофессиональных классов. Уже в 10-м классе ученики получают первую профессию, не прерывая при этом обучение в школе.

Почти 40 столичных колледжей – от технологических до медицинских – стали участниками подготовки в 2026 году. По словам представителей департамента, благодаря такому подходу школьники могут проверить профессиональный выбор на практике еще до поступления в вуз.

Ученики инженерных классов могут стать чертежниками-конструкторами: их научат делать эскизы деталей, разрабатывать и вычерчивать схемы, готовить сборочные чертежи и выполнять их деталировку, а также составлять спецификации, ведомости и таблицы.

Тем, кто остановился на авиастроительном направлении, предложат профессию оператора беспилотных летательных аппаратов. В рамках программы изучаются устройство разных дронов, принципы управления ими и техническое обслуживание, анализ метеообстановки, составление полетных заданий и планов полетов.

В IТ-классах школьники осваивают кодирование: алгоритмы и методы работы с информацией, базы данных и способы их структурирования, различные системы кодирования и форматы, а также поиск и исправление ошибок в коде.

Медицинские классы готовят младших медсестер по уходу за больными. Школьники знакомятся с тем, как организована работа больницы, с правилами инфекционной безопасности и общением с пациентами. На практике они применяют спецодежду и средства защиты, ухаживают за больными: кормят, перемещают, поддерживают чистоту, измеряют температуру, пульс и давление. Кроме того, отрабатывают алгоритмы первой помощи при кровотечениях, ожогах и отравлениях.

Предпринимательские классы дают возможность получить профессию агента банка. Ребята изучат основные операции, научатся анализировать параметры финансовых продуктов и подбирать услуги для разных клиентов – от физических лиц и самозанятых до индивидуальных предпринимателей и представителей малого и микробизнеса. Также они отработают навыки консультирования.

Учащимся медиаклассов предлагают три специальности. Фотографы освоят поиск удачных ракурсов, настройку камеры и освещения для выразительных снимков. Операторы научатся снимать репортажи и интервью, готовить постановочные телепрограммы и работать с разными видеоформатами. Оформители изучат основы композиции, принципы корпоративного дизайна, работу со шрифтами и графикой.

Ранее сообщалось, что с 24 октября по 1 ноября в московских колледжах будет проходить фестиваль "Город профессий". Для школьников подготовили более 300 мероприятий в 43 образовательных организациях.

На 11 флагманских площадках участники смогут попробовать себя в разных специальностях – например, починить двигатель автомобиля, написать фрагмент кода для нейросети или приготовить блюдо вместе с шеф-поваром. Также школьники смогут пообщаться с представителями работодателей и посетить партнерские мероприятия.

