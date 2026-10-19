В колледжах Москвы пройдет фестиваль "Город профессий"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Фестиваль "Город профессий" пройдет в московских колледжах с 24 октября по 1 ноября. Для школьников подготовили более 300 мероприятий в 43 образовательных организациях, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На 11 флагманских площадках участники смогут попробовать себя в разных специальностях – например, починить двигатель автомобиля, написать фрагмент кода для нейросети или приготовить блюдо вместе с шеф-поваром. Также школьники смогут пообщаться с представителями работодателей и посетить партнерские мероприятия.

В Московском государственном образовательном комплексе с 24 по 31 октября откроют более 20 интерактивных зон, посвященных машиностроению, промышленной робототехнике, механике, фармации и другим направлениям. Ребята попробуют себя в роли токарей, фрезеровщиков, метрологов, химиков-технологов и фармацевтов. Программу 31 октября завершит дискотека с участием рок-группы Московского машиностроительного завода "Авангард".

В колледже автоматизации и информационных технологий № 20 мероприятия пройдут с 24 по 26 и с 29 по 31 октября. Школьники с помощью игровых элементов и симуляций познакомятся с шестью ИТ-направлениями – от визуальных коммуникаций и сетей до программирования, киберзащиты, беспилотных и авиационных радиоэлектронных систем.

В колледже информационных технологий "ИТ.Москва" 24 и 31 октября организуют мероприятия, посвященные ИТ и программированию. Участники смогут выбрать направления от веб-разработки и компьютерных игр до работы с искусственным интеллектом. В программе предусмотрены мастер-классы по созданию ботов, хакатоны, занятия по трехмерному моделированию и лекции с представителями ведущих компаний отрасли.

"Выбор профессии – серьезное решение, которое предстоит принять каждому подростку. Важно, чтобы оно основывалось не только на представлении о специальности, но и на собственном опыте", – отметила Ракова.

Для посещения площадок необходима предварительная регистрация. Вход свободный.

Ранее Сергей Собянин рассказал о модернизации столичных учреждений. В этом году к занятиям приступили рекордные 58 тысяч первокурсников, а всего в колледжах Москвы обучаются более 158 тысяч студентов. С 2023 по 2026 год в образовательных организациях обновили почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских, в следующем году планируется модернизировать еще около 300 пространств.