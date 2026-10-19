Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 11:51

Город

В колледжах Москвы пройдет фестиваль "Город профессий"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Фестиваль "Город профессий" пройдет в московских колледжах с 24 октября по 1 ноября. Для школьников подготовили более 300 мероприятий в 43 образовательных организациях, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На 11 флагманских площадках участники смогут попробовать себя в разных специальностях – например, починить двигатель автомобиля, написать фрагмент кода для нейросети или приготовить блюдо вместе с шеф-поваром. Также школьники смогут пообщаться с представителями работодателей и посетить партнерские мероприятия.

В Московском государственном образовательном комплексе с 24 по 31 октября откроют более 20 интерактивных зон, посвященных машиностроению, промышленной робототехнике, механике, фармации и другим направлениям. Ребята попробуют себя в роли токарей, фрезеровщиков, метрологов, химиков-технологов и фармацевтов. Программу 31 октября завершит дискотека с участием рок-группы Московского машиностроительного завода "Авангард".

В колледже автоматизации и информационных технологий № 20 мероприятия пройдут с 24 по 26 и с 29 по 31 октября. Школьники с помощью игровых элементов и симуляций познакомятся с шестью ИТ-направлениями – от визуальных коммуникаций и сетей до программирования, киберзащиты, беспилотных и авиационных радиоэлектронных систем.

В колледже информационных технологий "ИТ.Москва" 24 и 31 октября организуют мероприятия, посвященные ИТ и программированию. Участники смогут выбрать направления от веб-разработки и компьютерных игр до работы с искусственным интеллектом. В программе предусмотрены мастер-классы по созданию ботов, хакатоны, занятия по трехмерному моделированию и лекции с представителями ведущих компаний отрасли.

"Выбор профессии – серьезное решение, которое предстоит принять каждому подростку. Важно, чтобы оно основывалось не только на представлении о специальности, но и на собственном опыте", – отметила Ракова.

Для посещения площадок необходима предварительная регистрация. Вход свободный.

Ранее Сергей Собянин рассказал о модернизации столичных учреждений. В этом году к занятиям приступили рекордные 58 тысяч первокурсников, а всего в колледжах Москвы обучаются более 158 тысяч студентов. С 2023 по 2026 год в образовательных организациях обновили почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских, в следующем году планируется модернизировать еще около 300 пространств.

Студенты столичных колледжей могут стать амбассадорами проекта "Молодежь Москвы"

Читайте также


образованиегород

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика