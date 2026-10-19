Собянин: среди московских школьников растет интерес к ИТ-направлению

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интерес московских школьников к ИТ-направлению продолжает расти: в 2026 году в седьмые классы ИТ-вертикали зачислили более 8,8 тысячи детей. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Прирост относительно прошлого года составил 10%. Десятые предпрофессиональные ИТ-классы приняли свыше 6,7 тысячи старшеклассников – более чем на 20% больше, чем годом ранее.

Расширилась и сеть учебных заведений с такими программами: ИТ-вертикаль теперь работает в 244 школах города, ИТ-классы – в 196. Кроме того, для 7–10-х классов ввели обновленный курс программирования. Он готовит к решению реальных задач, с которыми имеют дело специалисты цифровой индустрии, отметил градоначальник.

IT-вертикаль охватывает учеников с 7-го по 9-й класс, в настоящее время в ней учатся больше 23 тысячи школьников. Ребята углубленно изучают профильные предметы и знакомятся с такими областями отрасли, как робототехника, большие данные, моделирование, прототипирование, искусственный интеллект и информационная безопасность. Помощь проекту оказывают 15 вузов-партнеров, в том числе НИУ ВШЭ и МГТУ имени Н. Э. Баумана.

В ИТ-классах занимаются ученики 10-х и 11-х классов – всего больше 12 тысяч детей. Они осваивают программирование и информационные технологии, узнают о востребованных специальностях в сфере ИИ и информационной безопасности, учатся создавать трехмерные модели и цифровых двойников, а также работать с микроконтроллерами. Параллельно с учебой в 10-м классе школьники получают в колледже профессию кодировщика.

Среди партнеров этого направления – 26 вузов, в том числе МИФИ, МФТИ и МИРЭА, а также один научно-исследовательский институт и три российские IT-компании.

Обучение в предпрофессиональных классах помогает ранней профориентации школьников и отвечает задачам проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети", заключил глава города.

Между тем курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" введут для учеников 5–11-х классов во всех российских школах. Пилотный запуск организуют в тысяче образовательных учреждений по всей стране со второй четверти. Со следующего года предмет станет обязательным для всех школ.