Курс по ИИ станет обязательным для 5–11-х классов со следующего учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" введут для учеников 5–11-х классов во всех российских школах. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании форума "Цифровые дни Иннополиса" ("Digital Innopolis Days"), передает РИА Новости.

Пилотный запуск предмета будет организован в тысяче учебных заведений по всей стране, в том числе в Татарстане, уже со второй четверти. Однако со следующего учебного года курс станет обязательным для всех школ.

В рамках курса школьникам расскажут не только о возможностях искусственного интеллекта, но и о связанных с ним рисках.

Ранее на портале "Госуслуги" открылась запись на бесплатный курс повышения квалификации по искусственному интеллекту (ИИ) для школьных учителей. В Минцифры РФ отметили, что в 2026 году курсы смогут пройти 250 тысяч человек.

Обучение доступно учителям с любым опытом работы с нейросетями. На занятиях слушателей научат расшифровывать записи уроков и выявлять использование ИИ в работах учеников. Обучение пройдет в три потока: с 25 сентября по 19 октября, с 9 октября по 2 ноября и с 23 октября по 26 ноября.

