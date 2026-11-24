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Сын продюсера Бари Алибасова предприниматель Бари Алибасов – младший не передал бывшей жене Арине их общую дочь Эмму, хотя суд постановил, что девочка должна жить с ней. Об этом газете "Известия" рассказала сама женщина.

Собеседница издания уточнила, что приставы решение суда до сих пор не исполнили, ребенок остается у отца.

"Он сообщил приставам, что они живут большой дружной семьей и что ребенка забирать не надо", – уточнила она.

Комментируя ситуацию, юрист Иван Мельников выразил надежду, что Алибасов – младший исполнит судебное решение добровольно. Он отметил, что бывшая супруга хочет воспитывать дочь вместе с отцом и не против, чтобы Эмма общалась с ним.

"В таком маленьком возрасте крайне важно, чтобы ребенок находился достаточное время с матерью и мог получить всю необходимую заботу и навыки. <…> Тем более что у отца, учитывая его загруженность, времени недостаточно заниматься воспитанием", – добавил правозащитник.

В конце сентября суд официально расторг брак Алибасова – младшего и его 10-й супруги Арины. Согласно решению инстанции, дочь пары должна остаться жить с матерью. Предпринимателя же обязали каждый месяц выплачивать алименты в размере 21,9 тысячи рублей.