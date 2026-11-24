Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Столичным автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте 25 ноября из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

"Если у вас есть возможность обойтись без автомобиля, оставьте его дома. Это поможет снизить нагрузку на дороги и облегчит движение тем, кому машина действительно необходима, например врачам", – призвали в департаменте.

В пресс-службе также объяснили, почему в непогоду лучше выбрать метро. Поезда следуют графику, и погода на их движение не влияет. В пути есть время поработать, почитать или отдохнуть. Кроме того, чем меньше машин выйдет на улицы, тем легче коммунальным службам будет убирать снег.

Тем, кто все же поедет на автомобиле, посоветовали соблюдать осторожность. На заснеженном покрытии тормозной путь растет, поэтому нужно сбрасывать скорость и сохранять безопасную дистанцию.

Водителей также попросили быть внимательнее к пешеходам, особенно у переходов: из-за капюшонов и плохой видимости их сложнее заметить вовремя. Также перед выездом стоит проверить исправность дворников и заполнить бачок омывателя незамерзающей жидкостью.

Снегопад будет идти в Московском регионе до вечера 25 ноября. За это время может выпасть до 15 до 25 сантиметров снега. Коммунальные службы уже приступили к уборке дорог.

Столичные авиагавани работают в штатном режиме, однако пассажиров, планирующих вылет из Москвы, призвали заранее уточнить статус рейса и аэропорт отправления и прибытия, поскольку из-за непогоды расписание может измениться.