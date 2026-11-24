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Посол России в Польше Георгий Михно отверг обвинения польской стороны в том, что российские ракеты якобы нарушили воздушное пространство страны.

Ранее дипломата вызвали в министерство иностранных дел Польши. Там ему вручили ноту с обвинениями в адрес России.

"Российская Федерация не имеет с этим ничего общего", – приводит слова Михно РИА Новости.

Неизвестный летательный аппарат упал в районе польского населенного пункта Новый Липовец 20 ноября. Представители местной прокуратуры уточнили, что объект рухнул на поле, жертв и разрушений нет.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент, назвав его случайной ошибкой. При этом, по словам американского лидера, сделала это Россия, однако доказательств своих слов он не привел.

Тогда глава Белого дома предположил, что речь идет о беспилотнике и паре небольших ракет, но подчеркнул, что не считает это поводом для эскалации конфликта или жестких ответных мер.