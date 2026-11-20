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Польская прокуратура подтвердила падение воздушного объекта в населенном пункте Новый Липовец. Об этом сообщил представитель Люблинской окружной прокуратуры Марчин Козак, передает РИА Новости.

"У нас нет информации, чтобы произошло повреждение какого-либо объекта или какого-либо лица. Объект упал на поле", – уточнил представитель прокуратуры.

По словам Козака, данных о пострадавших и разрушениях нет. Установить тип воздушного объекта следователи пока не могут.

Ранее неопознанный летающий объект упал на незаселенный участок в Любачеве в Подкарпатском воеводстве Польши. На место прибыли правоохранители. До этого польские военные обнаружили беспилотник у побережья Балтийского моря. Военнослужащие подняли его из воды.