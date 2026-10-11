Неизвестный снаряд упал на терминал аэропорта Эр-Рияда

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Неизвестный снаряд упал на пассажирский терминал вылета № 4 международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, из-за чего в здании возник пожар. Об этом сообщил официальный представитель аравийской коалиции, которая противостоит мятежникам-хуситам в Йемене, во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.

"Компетентные органы работают на месте", – сказано в сообщении аль-Малики, его заявление передает пресс-служба коалиции на своей странице в X.

Вечером 10 октября произошел взрыв в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Сразу после этого воздушная гавань начала эвакуацию пассажиров и сотрудников авиагавани.

Удар нанесли хуситы из движения "Ансар Аллах". По информации СМИ, ракеты попали в терминалы № 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей.

Погибли 12 человек, среди них – граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Кроме того, 309 человек получили ранения, часть из них находится в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Штаты могут присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов. Москва осудила данную атаку и призвала участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

По предварительным сведениям посольства России в Саудовской Аравии, россиян в числе пострадавших нет. В российской дипмиссии также сообщили, что информации о гражданах России, которые находились в аэропорту, в настоящий момент нет.

