МИД России осудил ракетную атаку на аэропорт Эр-Рияда

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Москва осуждает массированную ракетную атаку на международный аэропорт в Эр-Рияде и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова полностью отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры, указано в сообщении МИД России.

Позиция российской стороны по урегулированию любых кризисных ситуаций в регионе остается неизменной: решать их следует политико-дипломатическими средствами, обеспечивая интересы всех без исключения расположенных в этом районе государств.

"В Москве выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших и желают скорейшего выздоровления раненым", – добавили в МИД РФ.

По предварительным сведениям посольства России в Саудовской Аравии, россиян в числе пострадавших нет. В российской дипмиссии также сообщили, что информации о гражданах России, которые находились в аэропорту, в настоящий момент нет.

Взрыв в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде произошел вечером 10 октября. Сразу после этого авиагавань начала эвакуацию пассажиров и персонала.

Удар нанесли хуситы из движения "Ансар Аллах". По информации СМИ, ракеты попали в терминалы 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей. Для эвакуации раненых задействовали вертолеты.

Погибли 12 человек, среди них – граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Кроме того, 309 человек получили ранения, часть из них находится в критическом состоянии.

Президент США Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов.

