Трамп допустил, что США могут присоединиться к ударам Саудовской Аравии по хуситам

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Президент США Дональд Трамп не исключил, что Соединенные Штаты могут присоединиться к ударам Саудовской Аравии против хуситов. Об этом он заявил журналистам.

"Возможно. Мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавней атаке (на аэропорт Эр-Рияда. – Прим. ред.). Мы примем решение. Мы действуем очень быстро", – сказал Трамп.

Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде подвергся атаке хуситов вечером 10 октября. По данным СМИ, ракеты попали в терминалы 3 и 4 международного аэропорта. В результате удара часть крыши обрушилась на находившихся внутри людей, для эвакуации раненых задействовали вертолеты.

В результате атаки погибли 12 человек, среди них граждане Саудовской Аравии, США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана и Бангладеш. Ранения получили 309 человек, часть из них находится в критическом состоянии.