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07 октября, 06:56

Происшествия

Хуситы атаковали два аэропорта и авиабазу в Саудовской Аравии

Фото: 123RF.com/aapsky

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило об атаке беспилотниками на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.

О возможных пострадавших в результате атаки не сообщается. Кроме того, хуситы нанесли удары по аэропорту Абха и авиабазе в городе Хамис-Мушаит. Эти объекты атаковали баллистическими ракетами и дронами.

Ранее хуситы провели еще одну атаку на аэропорты и нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Движение "Ансар Аллах" объявило воздушное пространство этой страны зоной проведения военной операции, исключив небо над Меккой и Мединой.

В конце сентября международно признанное правительство Йемена объявило всеобщую мобилизацию в республике для противостояния хуситам и защиты граждан. Глава руководящего президентского совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале военной операции по возвращению территорий, остающихся вне контроля властей.

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