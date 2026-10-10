Взрыв произошел в аэропорту Эр-Рияда

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Взрыв произошел в аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Об этом сообщило главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Уточняется, что пострадали несколько человек. В настоящий момент авиагавань проводит эвакуацию пассажиров и персонала, передает AFP.

На фоне удара аэропорт временно приостановил работу, рассказали ТАСС в авиадиспетчерских службах. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

Администрация аэропорта в соцсети Х призвала пассажиров подтверждать вылет у авиакомпаний перед выездом в воздушную гавань на фоне информации о новых взрывах. Кувейтский национальный перевозчик Kuwait Airways уже отменил рейсы в Эр-Рияд на 10 октября.

Подтвержденных данных о пострадавших россиянах в результате взрыва нет, заявили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Там добавили, что информация уточняется у представителей туристической отрасли.

Ранее хуситы уже атаковали аэропорт в Эр-Рияде с помощью баллистической ракеты. До этого также было заявлено об ударах по аэропортам и НПЗ в Саудовской Аравии. Всего были проведены три крупные операции.

