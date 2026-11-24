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Количество молний, достигающих поверхности Земли, к концу XXI века может увеличиться на 76–140% по сравнению с 1995–2014 годами. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Earth’s Future.

Прогноз получили немецкие ученые при моделировании сценария высоких выбросов парниковых газов. Речь идет о разрядах типа "облако – земля", которые представляют особую опасность для людей и инфраструктуры.

Они могут становиться причиной лесных пожаров, повреждать линии электропередачи, ветряные турбины и морские нефтяные платформы. По оценкам исследователей, ежегодно такие молнии уносят несколько тысяч жизней и уничтожают сотни миллионов деревьев по всему миру.

Особенно сильное увеличение частоты разрядов ожидается в регионах, где сейчас молнии встречаются редко. К примеру, на Аляске их число может вырасти на 116–594%. При этом ученым еще предстоит выяснить, насколько такие изменения повысят риски для населения.

Ведущий автор исследования, климатолог Мюнхенского технического университета Андреас Краузе, обратил внимание на то, что опасность зависит в том числе от частоты молний на ранних стадиях гроз, когда люди чаще оказываются на улице.

Оценки немецких ученых заметно превышают результаты предыдущих исследований. Ранее прогнозировалось, что на каждый градус глобального потепления число молний будет увеличиваться на 8–17%. В новой работе этот показатель для сценария SSP3-7.0 достигает 30%.

Чтобы получить такие результаты, исследователи разработали модель машинного обучения на основе наблюдений за молниями и климатическими условиями 2019 года. В расчет включили температуру, осадки, влажность, атмосферное давление, ветер и солнечную радиацию. Затем модель применили к данным за два периода: 1901–1920 и 1995–2014 годы. Сравнение показало, что за XX век частота молний выросла на 11%, или примерно на 12% на каждый градус потепления.

Ученые объясняют разницу с прежними прогнозами использованием других математических методов и нового глобального набора данных о молниях.

При этом сам механизм влияния потепления на частоту разрядов остается сложным. С одной стороны, повышение температуры усиливает конвекцию и может способствовать образованию молний. С другой – оно способно сокращать количество ледяных кристаллов в атмосфере, столкновение которых в облаках создает электрическое поле, необходимое для разряда.

"Я был весьма удивлен, что прогнозы оказались настолько высокими. Я ожидал меньших изменений", – отметил Краузе.

Ранее молния попала в лайнер во время полета над Чили. Пассажиры засняли момент удара, когда салон озарила яркая вспышка и раздался громкий хлопок. Никто не пострадал, так как самолет спроектирован для безопасного отвода разрядов. Борт штатно приземлился в Сантьяго.