Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 10:27

Происшествия

Молния попала в самолет во время полета над Чили

Видео: MAX/Baza

Молния попала в лайнер, следовавший из Антофагасты в Сантьяго, во время полета над Чили. Момент заснял один из пассажиров самолета, кадры опубликовал канал Baza в MAX.

На видео запечатлено, как в момент удара молнии салон озарила вспышка, после чего раздался громкий хлопок. Реакцией людей на произошедшее стал нервный смех.

Отмечается, что самолет изначально спроектирован так, чтобы безопасно гасить подобные разряды. Поэтому никто из пассажиров не пострадал, а борт штатно приземлился в Сантьяго.

Ранее самолет индийской авиакомпании IndiGo также подвергся удару молнии при подлете к аэропорту назначения. Борт следовал из Патны в Лакхнау, в результате удара был поврежден носовой обтекатель воздушного судна.

Пилотам удалось безопасно посадить самолет, никто не пострадал.

Читайте также


происшествиятранспортпогодаза рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика