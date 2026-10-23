Молния попала в самолет во время полета над Чили

Молния попала в лайнер, следовавший из Антофагасты в Сантьяго, во время полета над Чили. Момент заснял один из пассажиров самолета, кадры опубликовал канал Baza в MAX.

На видео запечатлено, как в момент удара молнии салон озарила вспышка, после чего раздался громкий хлопок. Реакцией людей на произошедшее стал нервный смех.

Отмечается, что самолет изначально спроектирован так, чтобы безопасно гасить подобные разряды. Поэтому никто из пассажиров не пострадал, а борт штатно приземлился в Сантьяго.

Ранее самолет индийской авиакомпании IndiGo также подвергся удару молнии при подлете к аэропорту назначения. Борт следовал из Патны в Лакхнау, в результате удара был поврежден носовой обтекатель воздушного судна.

Пилотам удалось безопасно посадить самолет, никто не пострадал.