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08 октября, 00:28

Происшествия

Молния ударила в индийский самолет, летевший из Патны в Лакхнау

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет индийской авиакомпании IndiGo, следовавший из Патны в Лакхнау, подвергся удару молнии при подлете к аэропорту назначения. Об этом сообщает газета Times of India.

В результате удара был поврежден носовой обтекатель воздушного судна, который защищает погодный радар. Несмотря на повреждения, пилотам удалось безопасно посадить самолет. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.

Видимый ущерб был причинен именно носовой части. Лайнер приземлился на восемь минут раньше запланированного времени.

Ранее самолет турецкой авиакомпании AJet, следовавший рейсом 4 180 из Анкары, экстренно сел в аэропорту ГАП Шанлыурфы. Причиной стало обнаружение на борту записки о наличии взрывчатого вещества.

Еще один инцидент произошел в аэропорту кипрской Ларнаки, где женщина попыталась незаконно проникнуть на борт самолета. Нарушительницей оказалась гражданка Грузии. Она приобрела билет, прошла регистрацию и проверку безопасности, однако при последнем досмотре намеренно уклонилась от контроля и поднялась на борт.

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