Второй за несколько часов пассажирский самолет объявил тревогу в небе над Европой

Фото: depositphotos/Shebeko

Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Лондона в Чикаго, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Это уже второй подобный случай за последние несколько часов в европейском воздушном пространстве. Лайнер пролетел над западной частью Ирландии и развернулся в сторону Лондона.

Сейчас пилоты сбрасывают топливо перед посадкой в аэропорту Хитроу. По данным инсайдера, самолет держится на высоте около 2,7 километра. Причина тревожного сигнала неизвестна.

Ранее тревогу объявил Boeing-737, следовавший из Малаги в Баден-Баден. Самолет совершил экстренную посадку в международном аэропорту Лиона, которая прошла штатно. Причина срабатывания тревожного сигнала также не сообщалась.

Участившиеся экстренные посадки гражданских самолетов вызывают все большее беспокойство после инцидента, произошедшего 30 сентября с рейсом авиакомпании Flydubai, следовавшим из Дубая в Тель-Авив. Тогда самолет подал сигнал о захвате судна, после чего исчез с радаров и совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии.

Причиной инцидента стала драка между пилотами. Утверждалось, что второй пилот попытался захватить управление и направить судно в пике с 30 до 15 тысяч футов. Однако командир вступил с ним в борьбу и, несмотря на тяжелое ножевое ранение, смог открыть дверь кабины.

В результате борт взяли под контроль другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров, которые благополучно посадили самолет.