Летевший из Испании в Германию самолет экстренно сел во Франции

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Самолет Boeing-737, выполнявший рейс из испанской Малаги в немецкий Баден-Баден, подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в аэропорту Лион-Сент-Экзюпери во Франции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Воздушное судно вылетело из Малаги утром 5 октября. Вскоре пилоты активировали сигнал Squawk 7700. После этого самолет изменил курс и направился в Лион. Посадка была совершена примерно в 12:30 по московскому времени.

Код 7700 – это универсальный транспондерный код, который устанавливается в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации. При этом он не обязательно свидетельствует о непосредственной угрозе катастрофы.

Ранее самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон, подал сигнал об аварийной ситуации и экстренно приземлился в Лионе из-за возгорания пауэрбанка в салоне. Предварительно, самолет начал снижение над Швейцарией примерно через час после начала полета.

Как уточнил представитель авиакомпании, устройство было помещено в специальный пакет для литиевых аккумуляторов. На борту находились 198 пассажиров и 6 членов экипажа. После инцидента всем им предоставили номера в гостиницах для ожидания следующего рейса.

