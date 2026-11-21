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Столичные полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в хищении валюты у пожилого гражданина иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Центральному административному округу.

По данным ведомства, в полицию обратился 75-летний иностранец. Он рассказал, что в торговом центре на Пресненской набережной к нему подошли двое незнакомцев и попросили показать банкноты долларов – якобы для того, чтобы сравнить их с собственными купюрами. Мужчина достал наличные из сумки, а один из собеседников взял деньги в руки.

Спустя время заявитель забрал средства обратно и ушел. Позже, пересчитав наличные, иностранец обнаружил, что часть купюр пропала. Материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил около 285 тысяч рублей.

"Полицейские установили личности подозреваемых и задержали их в гостиничном комплексе на Измайловском шоссе", – говорится в сообщении.

Задержанными оказались двое граждан иностранного государства в возрасте 40 и 54 лет. Часть похищенной валюты изъята и будет возвращена владельцу, остальными наличными мужчины распорядились по своему усмотрению.

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