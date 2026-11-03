В Курганской области сотрудник "Почты России" украл и сжег на кладбище 500 тыс рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

В Курганской области сотрудник "Почты России" сжег на кладбище 500 тысяч рублей, которые он украл из отделения. Об этом сообщили в пресс-службе Шумихинского районного суда региона.

Как установила инстанция, в июне 2026 года подсудимый, находясь на рабочем месте, похитил принадлежавшие "Почте России" деньги. Таким образом организации был причинен крупный материальный ущерб.

Похищенное мужчина несколько дней прятал. На следующий день после допроса он сжег деньги на кладбище города Шумихи.

Вину подсудимый признал полностью и добровольно возместил часть ущерба – 50 тысяч рублей. Суд назначил ему штраф в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, гражданский иск "Почты России" на 450 тысяч рублей был удовлетворен в полном объеме.

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