Мошенники похитили у москвича 225 млн рублей под предлогом спасения средств

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Мошенники похитили у жителя Москвы 225 миллионов рублей, убедив его принять участие в якобы секретной операции по спасению сбережений. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в MAX.

По данным ведомства, сначала мужчине пришло сообщение якобы от государственного органа, в котором просили уточнить данные. После того, как он перешел по ссылке и ввел полученный код, жертва получила уведомление о взломе личного кабинета.

Затем с мужчиной связалась девушка, представившаяся сотрудницей отдела по борьбе с мошенничеством, и переключила его якобы на сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили о якобы выданной от имени москвича доверенности, узнали данные о его имуществе и убедили установить на телефон специальное приложение.

После этого мужчине предложили задекларировать сбережения и передать их для участия в операции по их спасению. В результате он забрал из банковской ячейки золотые монеты стоимостью 12 миллионов рублей и передал их курьеру.

Позже жертва продала акции и в течение нескольких месяцев снимала средства со счетов, передавая их неизвестным по названным мошенниками кодовым словам. Осознав обман, мужчина обратился в правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются подозреваемые.

Ранее стало известно, что жительница Москвы лишилась 450 миллионов рублей – рекордной для столицы суммы ущерба от дистанционных мошенников. Схема началась с сообщения в Telegram от пользователя, чье имя профиля и фотография принадлежали коллеге потерпевшей. В сообщении потерпевшую спросили, не связывался ли с ней куратор из ФСБ России, после чего заявил о необходимости ждать от него сообщение.

Позже с москвичкой связались разные люди, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Банка России. Они рассказали о том, что из организации произошла утечка персональных данных, и предупредили об "уголовной ответственности за распространение сведений о содержании их диалога".