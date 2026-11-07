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07 ноября, 17:26

Политика

МИД назвал развертывание иностранных контингентов на Украине неприемлемым

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Развертывание на Украине иностранных вооруженных контингентов категорически неприемлемо, а их размещение де-факто означало бы военную интервенцию и создание дополнительных угроз безопасности России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Поводом для заявления стали первые военные учения так называемых "многонациональных сил для Украины" в рамках "коалиции желающих" – маневры "Коалиция 26.2".

"Развертывание на Украине иностранных вооруженных контингентов категорически неприемлемо – ни по линии так называемой "коалиции желающих", ни под эгидой любых иных объединений", – говорится в комментарии дипломата.

По оценке Захаровой, подобный шаг стал бы очередным движением к большей вовлеченности европейских государств – членов НАТО в конфликт и к его обострению. В Москве исходят из того, что любые войсковые подразделения на Украине рассматриваются Вооруженными силами РФ как законные цели со всеми вытекающими рисками и последствиями.

Лондон и Париж, указала представитель МИД, рассчитывают через "многонациональные силы" сохранить плацдарм для противостояния с Россией и нанесения ей военного поражения.

"Совершенно очевидно, что на Западе по-прежнему не желают учитывать законные озабоченности России в сфере безопасности и продолжают раскручивать спираль эскалации", – приводит ее слова ведомство.

Ответственность за такую эскалацию, подчеркнула дипломат, целиком ляжет на тех, кто генерирует все новые военные авантюры против России.

"Этим планам не суждено сбыться. Все поставленные российским руководством в рамках СВО цели и задачи будут выполнены", – заявила Захарова.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Европой, но готова к ней. По его словам, многие в Европе готовятся к конфликту с РФ к 2030 году. Российский лидер считает, что если все зайдет "слишком далеко, то победителей вообще не будет".

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