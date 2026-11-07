Электронные сервисы "Мосэнергосбыт" и МосОблЕИРЦ будут недоступны до 9 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Электронные сервисы "Мосэнергосбыта" временно будут недоступны с 6 по 9 ноября 2026 года. В этот период назначены технические работы, о чем сказано в сообщении компании.

Одновременно ограничат и прием платежей через онлайн-сервис энергосбытовой компании. В "Мосэнергосбыте" принесли извинения за неудобства и отметили, что работают над улучшением сервиса.

До 9 ноября не получится воспользоваться и сервисами Московского областного единого информационно-расчетного центра (МосОблЕИРЦ). Как сообщили в пресс-службе организации, причиной стало обновление инфраструктуры.

В эти дни не работают сайт центра, приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн", контактный центр, терминалы самообслуживания и видеотерминалы в МФЦ. Войти в личный кабинет тоже не удастся.

Способы оплаты при этом сохраняются. По данным МосОблЕИРЦ, квитанцию можно оплатить через бота центра в приложении MAX, по ссылке на оплату в письме о доставке счета на электронную почту, а также в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Ранее некоторым автомобилистам, в том числе зарегистрированным в Подмосковье, пришли уведомления о неоплаченных штрафах за 2021 год. В МВД объяснили, что ситуация произошла из-за технического сбоя. Спустя время сбой был устранен.

