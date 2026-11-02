Сбой произошел в сервисе "Яндекс Пэй"

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У платежного сервиса "Яндекс Пэй" произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале Downdetector.

Первые жалобы на неполадки начали поступать в 13:00 2 ноября. К 14:17 число сообщений о сбое достигло 507. Пользователи указывают на недоступность переводов, оплаты и функции пополнения. Чаще всего о проблемах сообщают жители Москвы, Самарской области, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

В ночь на 2 ноября серьезный сбой произошел у хостинг-провайдера Beget. В компании подтвердили "крупный инцидент" и отметили, что он затронул "все уровни архитектуры". Инженеры уже восстанавливают инфраструктуру в дата-центрах.

В связи с этим сайты российского сегмента интернета столкнулись с проблемами. В частности, оказались недоступны порталы администрации Нарьян-Мара, "Честный знак" и еще более 400 сайтов. При этом система маркировки "Честный знак" продолжает работать в штатном режиме, сбой затронул лишь информационный сайт.

Позднее сообщалось, что с масштабным сбоем из-за аварии у провайдера столкнулся и каршеринг BelkaCar. Это связано с тем, что Beget отвечает за связь приложения с серверами.

