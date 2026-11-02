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02 ноября, 12:22

Технологии

ИИ-агенты провели кибератаку на российскую компанию всего за три часа

Фото: depositphotos/dedivan1923

Российские специалисты изучили успешную кибератаку на инфраструктуру одной из компаний страны. Предположительно, вторжение полностью провели агенты на основе искусственного интеллекта, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу компании, которая провела расследование.

Путь от входа через внешний сервис до утечки конфиденциальных сведений из внутренних критически важных систем занял примерно 3 часа. За это время злоумышленники получили доступ более чем к 10 узлам корпоративной инфраструктуры, которая была на операционных системах Linux и Windows.

По словам экспертов, скорость и плотность действий были необычными, а часть шагов с точки зрения человека казалась нелогичной. За время нападения на нескольких серверах с интервалом в секунды запускались десятки скриптов. Инструменты не только создавались и менялись по ходу дела. Злоумышленники также подготавливали рабочую среду, устанавливая нужные библиотеки и программные компоненты.

Сложные операции соседствовали с простыми ошибками – неверным синтаксисом команд, неправильными названиями компонентов. После неудач почти сразу появлялись исправления или иной способ решить задачу.

Использование ИИ-агентов способно заметно осложнить поиск того, кто стоит за атакой: инструменты рождаются и меняются прямо в ходе нападения, а последовательность шагов не всегда укладывается в привычные схемы. Автономные атаки меняют и запросы к защите корпоративных систем. Раньше темп многих действий зависел от человека, теперь ИИ-агенты могут решать массу задач за минуты.

"Теперь меняется сам характер угроз. Если атаки начинают развиваться без постоянного участия человека, прежнего уровня автоматизации уже недостаточно", – отметил один из экспертов Денис Гойденко.

По его словам, защитникам нужны инструменты, которые с сопоставимой скоростью находят подозрительную активность, анализируют ситуацию и помогают остановить нападение.

Ранее Росстат зафиксировал целевые деструктивные кибератаки на свои информационные ресурсы. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации нет. Мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование.

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