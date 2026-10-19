В Барнауле задержали атаковавшего крупную сеть пиццерий хакера

Фото: MAX/"Ирина Волк"

В Барнауле задержали хакера, который атаковал одну из крупнейших в России сетей пиццерий. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

По ее словам, злоумышленник специализировался на целевых атаках: использовал фишинг и обходил средства защиты компьютерной информации. Через виртуальные серверы он получил доступ к данным о заказах, адресах доставки и абонентских номерах клиентов, чтобы копировать их и продавать третьим лицам.

Волк отметила, что ускорить подготовку атак позволило использование инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Действия группировки, в которую входил подозреваемый, отличались скоростью и высокой автоматизацией за счет ИИ. Собранные полицией сведения о методах и техниках группы помогут выстраивать защиту от подобных угроз, уточнила она.

Задержание прошло до того, как злоумышленник успел опробовать новый метод на других компаниях. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272.1 УК РФ ("Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения").

Фигуранта посадили под домашний арест. При обысках изъяли программные средства и технические устройства, которые, предположительно, использовались для совершения преступления. Инфраструктуру группировки ликвидировали. Работа по задержанию соучастников и установлению всех эпизодов противоправной деятельности продолжается.

В конце сентября объектом кибератаки стала IT-система "Додо Пиццы". Хакеры смогли получить доступ к персональным данным некоторых клиентов компании. При этом платежные сведения сеть пиццерий не хранит, поэтому они оказались в безопасности.

Позднее один из взломщиков был задержан. Суд отправил его под домашний арест до 8 декабря. По данным СМИ, хакер действовал в составе группы.