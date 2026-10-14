14 октября, 18:00Происшествия
Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о кибератаке на "Додо Пиццу"
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела о кибератаке на сеть пиццерий "Додо Пицца" Дениса Фридмана. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.
Мужчина обвиняется в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, повлекшем тяжкие последствия. Мера пресечения будет действовать до 8 декабря.
IT-система "Додо Пиццы" стала объектом кибератаки в конце сентября. Хакеры смогли получить доступ к персональным данным некоторых клиентов компании. При этом платежные сведения "Додо Пицца" не хранит, поэтому они оказались в безопасности.
Позднее один из взломщиков – Фридман – был задержан правоохранителями. По данным СМИ, хакер действовал в составе группы.
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