Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о кибератаке на "Додо Пиццу"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела о кибератаке на сеть пиццерий "Додо Пицца" Дениса Фридмана. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Мужчина обвиняется в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, повлекшем тяжкие последствия. Мера пресечения будет действовать до 8 декабря.

IT-система "Додо Пиццы" стала объектом кибератаки в конце сентября. Хакеры смогли получить доступ к персональным данным некоторых клиентов компании. При этом платежные сведения "Додо Пицца" не хранит, поэтому они оказались в безопасности.

Позднее один из взломщиков – Фридман – был задержан правоохранителями. По данным СМИ, хакер действовал в составе группы.