28 ноября, 23:07Транспорт
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, передает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. На этом фоне возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее аэропорт Внуково также перешел на обслуживание рейсов только по согласованию с соответствующими органами. Решение принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.
До этого из-за прошедшего в столичном регионе снегопада в аэропортах Москвы задержали или отменили около 320 рейсов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура после сбоев в расписании авиарейсов начала проверку.