Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, передает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. На этом фоне возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее аэропорт Внуково также перешел на обслуживание рейсов только по согласованию с соответствующими органами. Решение принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани.

До этого из-за прошедшего в столичном регионе снегопада в аэропортах Москвы задержали или отменили около 320 рейсов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура после сбоев в расписании авиарейсов начала проверку.

