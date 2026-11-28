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Подземный толчок магнитудой 6,2 зарегистрировали в 72 километрах от Петропавловска-Камчатского. В краевом центре он ощущался на три балла, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

Толчок произошел 29 ноября в 01:15 по местному времени (28 ноября в 16:15 по московскому времени). По информации службы, эпицентр располагался на глубине 189,1 километра под морским дном.

Ранее сообщалось о трех землетрясениях, произошедших у побережья Камчатки. Магнитуда самого мощного из них составила 4,8. Подземный толчок зафиксировали в 219 километрах от Петропавловска-Камчатского, а его очаг залегал на глубине 47 километров под морским дном.

Также подземные толчки произошли вблизи индонезийского архипелага. Их сила составила 6,6. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 151 километра от города Туал, в котором проживают примерно 89 тысяч человек.

