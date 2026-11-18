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В ночь на 18 ноября у берегов Камчатки произошло три землетрясения. Магнитуда самого сильного достигла 4,8, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Наиболее сильный подземный толчок зафиксировали в 219 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его очаг находился на глубине 47 километров под морским дном.

Спустя минуту произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,8. Магнитуда третьего сейсмособытия составила 3,5, его очаг располагался на глубине 31 километра.

Данных о том, ощущались ли толчки в населенных пунктах, нет. Тревогу цунами не объявляли.

Ранее подземные толчки зарегистрировали в районе индонезийского архипелага. Их магнитуда достигла 6,6. Эпицентр находился в 151 километре от города Туал, где проживают около 89 тысяч человек.